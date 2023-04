Stand: 04.04.2023 11:38 Uhr Einbrecher landen auf Flucht mit gestohlenem Auto in der Weser

In Drakenburg im Landkreis Nienburg sind in der Nacht zu Montag mutmaßliche Einbrecher mit einem gestohlenen Auto in die Weser gefahren. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde der Wagen nach einem Einbruch in ein Wohnhaus mit den Originalschlüsseln entwendet. Die Beamten gehen davon aus, dass der Fahrer auf der Flucht von der Straße abkam, einen Zaun durchbrach und dann in der Weser landete. Die Fahrzeuginsassen konnten das Auto verlassen und flüchten. Hinweise zu dem Einbruch und dem Unfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05021) 9 77 80 entgegen.

