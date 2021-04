Stand: 19.04.2021 12:23 Uhr Einbrecher entdeckt schlafende Mieterin und flieht

Bei einem Wohnungseinbruch in Hildesheim hat die Anwesenheit der jungen Mieterin den Täter in die Flucht geschlagen. Der Mann war in der Nacht zu Sonnabend in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen, wie die Polizei mitteilte. Als er das Wohnzimmer durchsuchen wollte, weckte er die dort schlafende Frau und ergriff sofort die Flucht. Seine Beute: eine Handtasche mit Bargeld und elektronischen Geräten. Die Handtasche wurde später in der Nähe ohne Inhalt aufgefunden. Nach Angaben der Frau habe es sich bei dem Täter um einen Mann gehandelt, der etwa 1,80 Meter groß war und eine schwarze Jacke trug. Zeugen, die im Bereich Steuerwalder Straße/Martin-Luther- Straße/Cheruskerring in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen getätigt haben, bittet die Polizei Hildesheim um Hinweise unter der Telefonnummer 05121-939-115.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.04.2021 | 15:00 Uhr