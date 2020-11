Einbeck: Stichwahl zwischen Michalek und Heitmüller Stand: 01.11.2020 20:21 Uhr Bei der Bürgermeisterwahl in Einbeck (Landkreis Northeim) hat am Sonntag keiner der drei Kandidierenden mehr als die Hälfte der Stimmen geholt. In zwei Wochen kommt es deshalb zur Stichwahl.

Neben Amtsinhaberin Sabine Michalek hatten sich Dirk Heitmüller (SPD) und Claudius Weisensee (FDP) beworben. Michalek bekam die meisten Stimmen, verpasste mit 45,37 Prozent aber die nötige Mehrheit. Heitmüller erhielt 35,27 Prozent und tritt daher in der Stichwahl am 15. November gegen die amtierende Bürgermeisterin an. Weisensee bekam 19,36 Prozent der Stimmen.

Sabine Michalek

Sabine Michalek ist seit Anfang 2013 Bürgermeisterin der Stadt Einbeck. Sie ist Mitglied der CDU, tritt bei der Wahl aber als Einzelbewerberin an. Die 53-jährige promovierte Gartenbauwissenschaftlerin kandidiert nun für eine zweite Amtszeit. Laut Michalek ist die Anzahl der Arbeitsplätze im Stadtgebiet in den vergangenen Jahren stark angestiegen, außerdem habe sich das Stadtbild sehr positiv entwickelt. Diese Entwicklung möchte Michalek in den kommenden fünf Jahren konsequent weiterführen. Als ein erstes, wichtiges Ziel gibt sie gegenüber NDR.de an, in Kürze einen genehmigten Haushalt für die Jahre ab 2021 vorzulegen, für den keine neuen Schulden aufgenommen werden müssen. Außerdem wolle sie sich auf die Versorgung der Grundschulen mit modernen, digitalen Möglichkeiten konzentrieren.

Dirk Heitmüller

Dirk Heitmüller (SPD) wurde 1969 in Northeim geboren, ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist seit 2003 in der Verlagsbranche als Mediaberater tätig. Seit 2006 ist er Mitglied im Ortsrat Salzderhelden, seit 2011 Ortsbürgermeister und seit 2013 ist er Ratsmitglied der Stadt Einbeck. Heitmüller schreibt auf seinem Wahl-Flyer, dass das Angebot an Krippen- und Kindergartenplätzen stets verbessert werden müsse. Der Erhalt wohnortnaher Schulstandorte gehöre ebenso dazu wie die Wirtschaftsförderung zum Erhalt von Zukunftschancen für junge Menschen. Für die ältere Generation müsse seiner Meinung nach weiterhin an neuen Wohnformen und an der Verbesserung der Mobilität gearbeitet werden.

Archiv 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 02.11.2020 | 06:30 Uhr