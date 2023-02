Eichhörnchen-Unfall: Weiter Probleme bei S-Bahn in Hannover Stand: 05.02.2023 13:19 Uhr Der S-Bahnverkehr in und um Hannover ist weiterhin gestört. Laut S-Bahn-Betreiber Transdev gibt es mindestens bis Montagvormittag Zugausfälle und Verspätungen. Der Ersatzfahrplan gilt bis 10 Uhr.

Betroffen sind die Linien S1 und S2 zwischen Hannover und Haste sowie die S5 zwischen Hannover und Hameln beziehungsweise Paderborn. Zwischen Paderborn beziehungsweise Hameln und Hannover-Flughafen verkehrt die S5 gemäß Fahrplan. Die S21 und S51 entfallen ersatzlos. Zeitweise würden Ersatzbusse eingesetzt, heißt es von Transdev. Zudem empfiehlt das Unternehmen Umsteigemöglichkeiten. Auf den Linien S6 und S7 gibt es keine Einschränkungen.

Eichhörnchen löst Stromschlag auf Oberleitung aus

Ein Eichhörnchen hatte am Donnerstag einen Oberleitungsschaden ausgelöst: Der Nager soll an einer S-Bahn-Brücke nahe dem Bahnhof Fischerhof auf die Konstruktion geklettert sein und einen Stromschlag mit rund 10.000 Volt erlitten haben. Dadurch habe sich die Oberleitung gelöst und sei auf eine gerade durchfahrende S-Bahn gefallen, teilte die Bundespolizeiinspektion Hannover mit. Ein passierender Güterzug wurde laut Polizei ebenfalls von der Leitung getroffen - er habe diese auf rund einem halben Kilometer abgerissen, hieß es. Die Bahnstrecke musste daraufhin gesperrt und der Strom abgeschaltet werden, hieß es weiter. Die Feuerwehr habe die S-Bahn auf der Strecke evakuiert und 23 Menschen in einen anderen Zug begleitet.

