Stand: 27.10.2023 20:18 Uhr Ehrlicher Finder: 65-Jähriger gibt 500 Euro bei Polizei ab

Ehrlichkeit währt am längsten: Ein 65 Jahre alter Mann hat, wie die Polizei Celle berichtet, 500 Euro gefunden und bei der Polizei abgegeben. Demnach entdeckte der 65-Jährige das Geld in einem Automaten in einer Bankfiliale am Großen Plan. Der Mann nahm das Geld an sich und brachte es auf die nächste Polizeidienststelle. Die 500 Euro warten nun im Fundbüro der Stadt Celle auf die Eigentümerin oder den Eigentümer. Die Polizei in der Jägerstraße ist unter der Telefonnummer (05141) 27 70, das Fundbüro unter der Telefonnummer (05141) 12 33 42 zu erreichen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min