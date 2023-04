Ehepaar in Wennigsen getötet: Landgericht spricht heute Urteil Stand: 27.04.2023 06:09 Uhr Im Prozess gegen einen 24-Jährigen wegen zweifachen Mordes könnte am Landgericht Hannover heute das Urteil fallen. Der Angeklagte soll ein Ehepaar in Wennigsen erstochen haben, weil er Geld brauchte.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte das Ehepaar im Juni vergangenen Jahres in dessen Haus im Wennigser Ortsteil Holtensen getötet. Erst habe der 24-Jährige den 59 Jahre alten Ehemann heimtückisch getötet. Danach habe er die Ehefrau getötet, um den ersten Mord zu verdecken. Der Anklage zufolge war Habgier das Motiv des Mannes, der zuvor die Autowerkstatt des 59-Jährigen übernommen hatte. Er sei infolgedessen in Geldnot geraten, habe aber gewusst, dass sein späteres Opfer eine größere Summe Bargeld in dessen Haus deponiert hatte.

Videos 2 Min Ehepaar erstochen: Offene Fragen nach Obduktion Nach der Tat in Wennigsen bei Hannover bleiben Fragen offen. Eine Tatwaffe wurde nicht gefunden. (21.06.2022) 2 Min

Wennigsen: Angeklagter bestreitet Doppelmord

Einige Tage nach der Tat soll der Angeklagte einen Überfall auf seine Autowerkstatt vorgetäuscht haben, um von dem Tatverdacht gegen ihn abzulenken, vermutet die Staatsanwaltschaft. Der Verteidiger sagte zu Prozessbeginn, dass sein Mandant alle Vorwürfe bestreite.

Mutmaßlicher Mörder gab an, sich Sorgen um Opfer zu machen

Die Leichen des Ehepaares waren am 13. Juni 2022 gefunden worden, nachdem der Angeklagte selbst zuvor die Polizei alarmiert hatte. Er habe sich Sorgen gemacht, weil im Haus ein Wasserhahn lief und der Mann nicht zu einer Verabredung gekommen sei, hatte er damals behauptet.

