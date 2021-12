Stand: 03.12.2021 10:15 Uhr Ehemaliges Impfzentren in Hildesheim wird wieder eröffnet

Das ehemalige Hildesheimer Impfzentrum wird wieder eröffnet, wie eine Sprecherin des Landkreises bestätigte. Es soll das improvisierte Impfzentrum am Gesundheitsamt ersetzen. Aktuell werde der Start vorbereitet. Dem Landkreis sei sehr bewusst, wie hoch die Nachfrage nach Impfungen gegen das Coronavirus sei, heißt es. Zusätzlich soll es auch ein Angebot in der Arneken Galerie, also mitten in der Innenstadt, geben, dazu ein weiteres in Sarstedt.

