Ehefrau erstochen? Urteil in Mordprozess in Hannover erwartet Stand: 13.01.2023 07:41 Uhr Vor dem Landgericht Hannover wird heute das Urteil gegen einen Mann erwartet, der seine Ehefrau getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes.

Der 62-Jährige soll nach einem Streit im Juni in der gemeinsamen Wohnung mit einem Küchenmesser so lange auf die 57-Jährige eingestochen haben, bis sie starb, heißt es in der Anklageschrift. Die Frau wollte sich offenbar von ihrem Mann trennen. Der Angeklagte soll später am Tag der Tat in stark alkoholisiertem Zustand die Polizei alarmiert haben. Als die Beamten vor dem Haus eintrafen, soll er herausgestürmt sein und auf einen Polizisten eingestochen haben. Dieser wurde nur dank einer Schutzweste nicht verletzt.

Verteidigung spricht von Affekttat

Die Staatsanwaltschaft plädiert laut einer Gerichtssprecherin auf eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Der Angeklagte habe möglichen Unterhaltsansprüchen entgehen und an Gold und Bargeld seiner Ehefrau kommen wollen. Die Verteidigung wertet den Fall dagegen als Totschlag - es habe sich um eine Affekttat gehandelt. Zu Prozessbeginn hatte der Angeklagte schluchzend eingeräumt, dass er sich an die Messerattacke nicht erinnern könne.

