Stand: 26.03.2021 07:43 Uhr Egestorf: Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf L401

Bei einem Unfall in der Region Hannover ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte der 49-Jährige auf der L401 bei Egestorf mehrere Autos überholen. Als er schon beschleunigt hatte, scherte vor ihm ein Kleinwagen ebenfalls zum Überholen aus. Es kam zur Kollision und der Motorradfahrer wurde auf die Straße geschleudert. Er starb trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Straße musste während der Bergungsarbeiten gesperrt werden.

