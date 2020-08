Stand: 28.08.2020 08:19 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

EU-Verordnung: Celler Weinberg muss gerodet werden

Der Pächter des Celler Weinbergs muss seine Rebstöcke roden und neu pflanzen. Grund ist eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2016. 99 Reben stehen auf dem Mini-Weinberg, der auf Bestreben der Stadt im Jahr 1984 angelegt worden war. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Einige Jahre später wurde das kleine Gelände an private Hobbywinzer verpachtet. Die Stadt erhielt anstatt einer Pacht 40 Prozent der gesamten Jahresproduktion. Doch weil das Anpflanzen von Rebstöcken in der EU zuvor genehmigt werden muss, müssen in den kommenden Tagen alle Rebstöcke gerodet werden. Denn im Fall Celle hatten weder die Winzer noch die Stadt den Weinanbau angemeldet - und eine Nachmeldung ist nicht möglich. Die Stadt Celle hat angeboten, die Kosten für ein neues Anmelden zu übernehmen - und dann darf auch der Winzer neue Rebstöcke pflanzen. Die früheste Ernte wäre dann 2022.

