ESC: S!sters für Deutschland - und Niedersachsen

Niedersachsen ist "Eurovision Song Contest"-Land. Ganz eindeutig. Hier reifen die Stimmen, die Deutschland auf der internationalen Pop-Folklore-Eurodance-Bühne zwischen Ural und Atlantik vertreten. Das zeigt der Blick zurück auf die vergangenen Jahre. 2010 holte Lena Meyer-Landrut den Titel in Oslo. Im Jahr darauf schaffte sie es immerhin noch auf Platz zehn. Fünf Jahre später fuhr Jamie-Lee Kriewitz aus Springe für Deutschland nach Wien - und war leider nicht so erfolgreich: letzter Platz. Besser lief es im vergangenen Jahr. Da sang sich Michael Schulte aus Buxtehude hoch auf Platz vier. Und auch 2019 ist Niedersachsen wieder am Start: mit den S!sters.

Erfolgsmodell Niedersachsen

Das Duo kommt - zumindest zur Hälfte - aus Niedersachsen. Carlotta Truman, die blonde der beiden Schwestern, die eigentlich keine sind, stammt aus Garbsen bei Hannover. Sie hat sich schon bei Castingshows wie "Das Supertalent" eingesungen, um jetzt mit ihrer Gesangspartnerin Laurita Spinelli in Israel für Deutschland Punkte zu holen. Die kommt übrigens aus Wiesbaden, was von Südniedersachsen auch nicht so weit entfernt ist....

Gemeinsam stark: S!sters singen "Sister" Eurovision Song Contest - 22.02.2019 22:30 Uhr "Sisters" von den S!sters: Beim deutschen Vorentscheid "Unser Lied für Israel" trat das Duo mit dem passenden Song an.







