Stand: 27.11.2023 12:35 Uhr EC-Karte und Geld gestohlen: Polizei sucht Mann mit Foto

Die Polizei Hannover fahndet nach einem mutmaßlichen Betrüger und hat dazu Fotos aus einer Sparkassenfiliale im Stadtteil Döhren veröffentlicht. Der Fall liegt bereits mehrere Monate zurück: Mitte April soll der Unbekannte in der Filiale an der Bernwardstraße mit einer zuvor gestohlenen EC-Karte an zwei Tagen jeweils vierstellige Beträge vom Konto eines 69-Jährigen abgebucht haben. Dabei wurde der Täter von Überwachungskameras gefilmt. Die Karte war am 12. April samt Geheimnummer aus dem unverschlossenen Auto des 69-Jährigen entwendet worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge ist der Gesuchte etwa 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er sei von kräftiger Statur, hieß es. Hinweise nimmt die Polizei Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 2715 entgegen.

