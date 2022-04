Stand: 21.04.2022 15:43 Uhr E-Scooter mit zwei Betrunkenen kollidiert mit Radfahrerin

Am Mittwoch sind in Hannover zwei Männer auf einem E-Scooter mit einer 20-jährigen Radfahrerin zusammengestoßen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Frau leicht verletzt. Während Zeugen die Polizei verständigten, sollen sich beiden nach Zeugenangaben betrunken wirkenden E-Scooter-Nutzer vom Unfallort entfernt haben. Knapp zwei Stunden nach dem Vorfall kontrollierten Beamte zwei betrunkene Männer mit einem E-Scooter unweit des Unfallorts. Es besteht nach Auskunft der Polizei ein erster Tatverdacht, es wurden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Behörden bitten Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 beim Verkehrsunfalldienst zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.04.2022 | 06:30 Uhr