Stand: 17.01.2022 21:49 Uhr E-Bike-Akku fängt Feuer: Villa in Isernhagen gerät in Brand

In Isernhagen (Region Hannover) hat sich am Montagmorgen der Akku eines E-Bikes beim Laden entzündet - und dadurch eine Villa in Brand gesetzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1,5 Millionen Euro. Die Bewohner wurden den Angaben zufolge von einer Alarmanlage gewarnt. Als die Feuerwehr eintraf, war die Familie vor dem Gebäude in Sicherheit. Noch am selben Tag fanden Brandermittler heraus, dass der Brand durch den technischen Defekt eines Fahrrad-Akkus verursacht wurde. Der Akku befand sich zum Laden in einer Bibliothek, deren Inventar von den Flammen erfasst wurde.

