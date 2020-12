Stand: 25.06.2018 18:16 Uhr Duden und Uni vergeben Preis für Leichte Sprache

Die Redaktion des Duden und die Universität Hildesheim haben erstmals einen Leichte-Sprache-Preis für die beste Fachübersetzung ausgeschrieben. Die mit 1.500 Euro dotierte Auszeichnung soll nach Angaben der Universität einen Beitrag zur Professionalisierung in diesem Bereich leisten. Prämiert werden Übersetzungen, die sprachlich und inhaltlich korrekt, funktional und der Situation angemessen sind, hieß es.

Leichte Sprache auch auf NDR.de

Immer mehr Behörden, Bildungseinrichtungen oder Unternehmen stellten Texte in vereinfachter Form des Deutschen zur Verfügung, sagte eine Universitätssprecherin: "Für Übersetzer ist es eine besondere Herausforderung, diese Fachtexte wie Beipackzettel, Bedienungsanleitungen oder Formulare in Leichter Sprache zugänglich zu machen." Auch NDR.de bietet Teile seines Angebotes in vereinfachter Form an. So können zum Beispiel Nachrichten aus Norddeutschland in Leichter Sprache gelesen oder gehört werden.

Preis wird im Oktober verliehen

Die Dudenredaktion und die Hildesheimer Forschungsstelle Leichte Sprache wollen drei hervorragende Übersetzungen auswählen. Der Preisträger soll dann von einer Expertengruppe der Lebenshilfe Braunschweig bestimmt werden. Einsendeschluss ist der 15. August, der Preis soll am 18. Oktober auf der Tagung "Barrierefreie Kommunikation" der Universität Hildesheim vergeben werden.

