Druck auf Schröder wächst: Nun drohen aus der EU Sanktionen Stand: 18.05.2022 17:46 Uhr Der Druck auf Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) nimmt offenbar weiter zu. Nun könnte er wegen seiner Beziehungen und Aufgaben in Russland auf einer Sanktionsliste des EU-Parlaments landen.

Das Plenum in Straßburg (Frankreich) stimmt am Donnerstag über eine entsprechende Resolution ab. Nach NDR Informationen heißt es darin: Die Sanktionen sollen "gegen Individuen verhängt werden, die den Vorständen und Aufsichtsräten großer russischer Unternehmen angehören und von ihnen Bezüge bekommen". Das würde sowohl auf eine österreichische Politikerin zutreffen, als auch auf Alt-Kanzler Schröder. Schröder soll an einer anderen Stelle in diesem Papier namentlich aufgefordert werden, von seinen Posten in russischen Staatskonzernen zurückzutreten.

Mehrheit für Resolution wahrscheinlich

Konservative, Sozialdemokraten, Liberale und Grüne sollen diese Resolution im EU-Parlament unterstützen, wie ein Insider dem NDR bestätigt hat. Demnach gilt es als sicher, dass sich eine Mehrheit findet. Beschließen und umsetzen müsste den Beschluss allerdings der Europäische Rat, also die EU-Mitgliedsländer. Dafür müsste dieser ein neues Sanktionspaket schnüren. Außerdem müsste die EU klären, wie diese Sanktionen genau aussehen sollten. Denn damit würden sich die Sanktionen zum ersten Mal gegen Bürger der EU richten.

