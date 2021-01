Stand: 06.01.2021 19:59 Uhr Droht schwerer Corona-Verlauf? Test aus Hannover soll helfen

Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) will sich für einen flächendeckenden Einsatz eines neu entwickelten Tests eines Unternehmens aus Hannover einsetzen. Anhand einer Urinanalyse soll sich mit mehr als 90-prozentiger Sicherheit feststellen lassen, ob einem positiv auf das Coronavirus getesteter Menschen ein schwerer Krankheitsverlauf droht. Der Test könne eine weitere Möglichkeit sein, der Pandemie den Schrecken zu rauben, sagte Thümler dem NDR Fernsehen. Er werde dafür persönlich bei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) werben. Die Tests des Pharma-Unternehmens Mosaiques Diagnostics sind seit einigen Tagen in Deutschland zugelassen. Bisher werden sie bundesweit nur in speziellen Behandlungszentren des RKI eingesetzt - in Niedersachsen allerdings noch nicht. Der Test kostet zur Zeit rund 850 Euro. In Hannover werden derzeit bis zu 150 Stück pro Tag hergestellt.

VIDEO: Thümler wirbt für Corona-Frühwarnsystem für schwere Verläufe (2 Min)

Weitere Informationen Corona-Lockdown: Weil erwartet bis Ende März schwierige Lage Danach werde sich die Lage hoffentlich bessern, so der Ministerpräsident. Die Niedersachsen bräuchten noch viel Geduld. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min