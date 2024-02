Stand: 08.02.2024 09:29 Uhr Droht Abriss? Fernsehturm "Telemoritz" in Hannover vor dem Aus

Der alte Fernsehturm in der Innenstadt von Hannover steht offenbar vor dem Abriss. Das berichtet die Hannoversche Allgemeine Zeitung. Demnach möchte der Eigentümer Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) das 141 Meter hohe Bauwerk loswerden. Der Unterhalt koste VWN regelmäßig Millionen. Die Stadt Hannover will laut dem Zeitungsbericht einen Abriss aber verhindern. Das markante Gebäude präge das Stadtbild. Der auch als "Telemoritz" bekannte Fernmeldeturm wurde 1959 errichtet. Seit dem Bau eines größeren Fernsehturms in Hannover Anfang der neunziger Jahre sendet er aber kaum noch Signale. Im Jahr 2000 kaufte Volkswagen den Turm. Seitdem prangt ein beleuchtetes VW-Logo unter seiner Spitze. Vor fast vier Jahren bröckelte ein Betonstück auf die Straße und verfehlte zwei Passanten nur knapp.

Weitere Informationen Bröckelnder Beton: VWN lässt heute Turm sichern Nach dem Abbruch eines Betonteils aus dem früheren Fernmeldeturm in Hannover, will VW Nutzfahrzeuge den "Telemoritz" sichern. Industriekletterer sollen heute Netze um die Plattform spannen. (24.08.2020) mehr

