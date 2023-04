Stand: 11.04.2023 19:57 Uhr Drogenkontrolle: Polizist schießt auf Reifen von Fluchtauto

Bei einer Drogenkontrolle in Hannover hat am Montag ein Polizist auf den Reifen eines Fluchtautos von drei Verdächtigen geschossen, um das Fahrzeug zu stoppen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, traf der Beamte jedoch nicht und der Wagen entkam. Zeugenaussagen zufolge hatten die Insassen des Autos Drogen verkauft. Als die Polizei die Männer kontrollieren wollten, verschloss der Fahrer das Auto von innen, fuhr davon und rammte bei der Flucht einen Streifenwagen. Mit mehreren Polizeifahrzeugen und einem Hubschrauber suchten die Beamten nach den Verdächtigen. Wenig später fanden sie das verlassene Fluchtfahrzeug. Ein Zeuge berichtete, die drei Männer seien aus dem Auto geflüchtet. Die Polizei ermittelt.

