Stand: 27.04.2021 11:26 Uhr Drogen und Waffen bei Razzia in Auetal gefunden

Ermittler sind am Wochenende in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gegen mutmaßliche Drogenhändler vorgegangen. Laut Staatsanwaltschaft Hildesheim gab es Razzien unter anderem in Auetal im Kreis Schaumburg. Dort wurde eine Lagerhalle durchsucht. Die Ermittler stellten an insgesamt 14 durchsuchten Objekten rund 6.500 Cannabis-Pflanzen sicher. Außerdem fanden sie Kokain, zwei Schusswaffen und 70.000 Euro Bargeld. Sechs Verdächtige im Alter zwischen 23 und 40 Jahren kamen in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.04.2021 | 13:30 Uhr