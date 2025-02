Stand: 20.02.2025 17:05 Uhr Drogen ins Gefängnis geschmuggelt: Urteil gegen Ex-JVA-Mitarbeiterin

Eine ehemalige Justizvollzugsbeamtin ist vom Amtsgericht Celle am Dienstag zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Sie muss wegen Drogenbesitzes und Bestechlichkeit 2.250 Euro zahlen, sagte ein Gerichtssprecher dem NDR Niedersachsen. Hintergrund ist offenbar eine Affäre mit einem damaligen Gefangenen, für den sie die Drogen in die JVA Celle schmuggeln sollte. Die ehemalige JVA-Angestellte sei inzwischen keine Beamtin mehr und arbeite in einem anderen Beruf. Sie hatte die Taten teilweise gestanden. Der Insasse wollte die Drogen im Gefängnis weiterverkaufen. Er räumte im Rahmen der Verhandlung ein, dass er innerhalb der JVA auch mit Drogen gehandelt habe. Der Mann wurde vom Amtsgericht Celle zu einem Jahr und drei Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.02.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Celle