Dritter Prozess um gewaltsamen Tod im Klosterwald?

Fünf Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer 23-jährigen im Klosterwald in Rehburg-Loccum (Landkreis Nienburg) soll es möglicherweise einen dritten Prozess geben. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, will der Bundesgerichtshof im März über einen Revisionsantrag der Staatsanwaltschaft und der Nebenkläger entscheiden. Das Landgericht Verden hatte zunächst einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter für den Tod der Studentin zu mehr als elf Jahren Haft verurteilt. In einer ersten Revision wurde der Mann dann freigesprochen. Er befindet sich aber trotzdem hinter Gittern, da gegen ihn in einem anderen Fall Sicherungsverwahrung verhängt worden war.

