Stand: 08.01.2025 06:09 Uhr Drei Verletzte und hoher Schaden nach Feuer in Bodenwerder

In Bodenwerder (Landkreis Holzminden) hat ein Brand für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Nach Angaben eines Polizeisprechers brach das Feuer gegen 1.30 Uhr in der Nacht zu Mittwoch vermutlich in einem Fahrradschuppen aus. Die Flammen schlugen dann auf einen weiteren Schuppen und auf ein Mehrfamilienhaus über. Drei Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten. Sie kamen laut Polizei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Weitere Bewohner waren nicht im Haus. Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar, der Schaden wird auf rund 350.000 Euro geschätzt.

