Drei Verletzte bei Unfall auf B83 in Bad Eilsen

Bei einem Unfall in Bad Eilsen (Landkreis Schaumburg) sind am Dienstagabend drei Personen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, waren auf der B83 ein Pkw und ein Auto mit Anhänger zusammengestoßen. Die Verletzten mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Bundesstraße war während der Bergungsarbeiten für rund drei Stunden voll gesperrt.

