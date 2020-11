Stand: 05.11.2020 07:12 Uhr Drei Verletzte bei Stadtbahnunfall in Garbsen

Beim Zusammenstoß einer Stadtbahn mit einem Auto sind am Mittwochabend in Garbsen (Region Hannover) drei Pkw-Insassen verletzt worden. Laut Polizei war der 24-jährige Fahrer vermutlich über eine rote Ampel gefahren und dann mit der von rechts kommenden Stadtbahn kollidiert. Er selbst wurde leicht, seine beiden Mitfahrer schwer verletzt. Weil der Fahrer offenbar unter Alkoholeinfluss stand, ordnete die Polizei eine Blutprobe an. Das Ergebnis steht noch aus.

