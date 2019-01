Stand: 19.01.2019 09:05 Uhr

Drei Männer bei Unfall in Sehnde schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Sehnde sind am Freitag drei Männer schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers leisteten andere Verkehrsteilnehmer sofort erste Hilfe. Mehrere Notärzte versorgten die Männer, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Unfallursache ist unklar. Weder seien die Straßen glatt gewesen noch war ein anderes Fahrzeug in den Unfall involviert, so der Sprecher.

Drei Schwerverletzte nach Unfall bei Sehnde 19.01.2019 08:45 Uhr Am Freitagabend ist bei Sehnde ein Pkw gegen einen Baum geprallt. Die drei Insassen wurden schwer verletzt, andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.01.2019 | 09:00 Uhr