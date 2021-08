Stand: 30.08.2021 09:21 Uhr Drei Männer bei Unfall in Bad Pyrmont verletzt

In Bad Pyrmont im Landkreis Hameln-Pyrmont sind bei einem Unfall drei Männer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der 31-jährige Fahrer in der Nacht zu Montag mit seinem Auto auf einer Landstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen rutschte in den Straßengraben und prallte gegen eine Betonröhre. Anschließend wurde das Auto zurück über die Fahrbahn geschleudert und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer und seine beiden 25 und 27 Jahre alten Mitfahrer konnten sich demnach selbst aus dem Auto befreien. Alle drei wurden in eine Klinik gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.08.2021 | 09:30 Uhr