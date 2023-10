Stand: 06.10.2023 08:01 Uhr Drei Einsätze innerhalb einer Stunde für Feuerwehr Celle

Gleich drei Einsätze innerhalb einer Stunde haben die Feuerwehr in Celle am frühen Freitagmorgen beschäftigt. Der Tag begann mit einer von der Polizei angeordneten Türöffnung gegen 3.30 Uhr. Rund eine halbe Stunde später wurden die Einsatzkräfte zu einem brennenden Holzschuppen gerufen. Noch während dieser Löscharbeiten ging der nächste Notruf ein: Ein Kleintransporter brannte im Bereich des Motors. Mehrere Einsatzkräfte zogen ab zu diesem zweiten Feuer. Beide Brände sind laut Feuerwehr inzwischen gelöscht, verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist in beiden Fällen noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.10.2023 | 07:30 Uhr