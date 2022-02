Stand: 24.02.2022 12:14 Uhr Dreckiges Wasser sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Ein Fehlalarm hat auf dem Gelände der Deutschen Bahn in Lehrte (Region Hannover) am Mittwoch für einen Großeinsatz gesorgt. Feuerwehren aus Lehrte, Burgdorf, Sehnde und Uetze waren ausgerückt, weil auf dem Containerumschlagplatz ein Tankcontainer mit Gefahrgut ausgelaufen sein sollte. Doch dann stellte sich heraus: Bei dem auslaufendem Stoff handelte es sich lediglich um verschmutztes Regenwasser. Das bestätigte die zuständige Bundespolizei in Hannover. Auf dem Gelände der MegaHub-Anlage in Lehrte werden Container zwischen Lkw und Güterzügen umgeschlagen. Das System gilt als das modernste in Deutschland.

