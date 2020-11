Doppelhaushalt vorgestellt: Hannover plant mit Rekorddefizit Stand: 19.11.2020 20:30 Uhr Die Verwaltung der Landeshauptstadt Hannover hat am Donnerstag den städtischen Haushalt für die kommenden beiden Jahren vorgestellt. Die Stadt steuert auf ein Rekorddefizit zu.

Demnach rechnet Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) für das Jahr 2021 mit einem Defizit von etwa 200 Millionen Euro. 2022 könnten das Minus dann 165 Millionen Euro betragen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ein Grund seien unter anderem die eingebrochenen Gewerbesteuer-Einnahmen in Folge der Corona-Pandemie, heißt es in der Vorlage.

Investitionen in Höhe von 500 Millionen Euro

Insgesamt soll der Haushalt der Stadt Aufwendungen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro für 2021 und 2,6 Milliarden Euro im Jahr umfassen. Trotz dieses Rekorddefizits plant die Verwaltung auch in den kommenden Jahren Investitionen. Im kommenden Jahr sollen demnach mehr als 230 Millionen Euro und im darauffolgenden Jahr fast 270 Millionen Euro in neue Projekte gesteckt werden. Man wolle kraftvoll investieren und gestalten, um ein deutliches Signal für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie für die Wirtschaftsunternehmen zu setzen, so Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

Finanzierung über neue Schulden

Fast die Hälfte der Investitionen soll nach dem Willen der Verwaltung in Kitas und Schulen fließen, um die Gebäude zu modernisieren. Auch die digitale Infrastruktur in Schulen und in der Verwaltung soll verbessert werden. Zur Finanzierung plant die Stadt die Aufnahme neuer Schulden, 2021 sollen es fast 40 Millionen Euro und im darauffolgenden Jahr noch einmal 80 Millionen Euro sein. Jetzt ist der Rat der Stadt gefragt, das politische Beratungsverfahren ist eröffnet. Verabschiedet werden soll der Doppelhaushalt dann im kommenden Jahr.

