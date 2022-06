Doppel-Mord bei Neustadt: Suche nach dem Sohn Stand: 03.06.2022 12:30 Uhr Am Montag haben Polizisten in Hagen bei Neustadt am Rübenberge ein getötetes Ehepaar aufgefunden. Die Fahnder haben jetzt offenbar den Sohn der Frau im Visier.

Die Staatsanwaltschaft sagte dem NDR in Niedersachsen, dass das Tatmuster auf einen Täter aus dem näheren Umfeld der Opfer hindeute. Medienberichten zufolge sucht die Polizei nun den Sohn aus erster Ehe der Frau, der seit einigen Tagen verschwunden sein soll. Demnach hätten Beamte die Wohnung des 27-Jährigen durchsucht. Eine Frau soll dazu auf Social-Media-Portalen und in einem Messengerdienst eine Vermisstenanzeige veröffentlicht haben. Die Staatsanwaltschaft bestätigte das nicht, um nach eigenen Angaben die Arbeit der Ermittler nicht zu gefährden.

Opfer nach mehreren Messerstichen verblutet

Am Donnerstag hatte die Staatsanwaltschaft Hannover das Obduktionsergebnis der getöteten 53-Jährigen und ihres 59 Jahre alten Mannes bekannt gegeben. Demnach sind beide Opfer nach einer Vielzahl von Messerstichen verblutet. Beamte hatten die Leichen am Montag in dem abgelegenen Haus in der Feldmark bei Hagen entdeckt, nachdem Angehörige des Ehepaars aus Sorge die Polizei alarmiert hatte.

