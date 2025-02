Stand: 07.02.2025 14:30 Uhr Dönerspieße als Stemmeisen: Einbrecher stehlen Geld aus Imbiss

In Alfeld (Landkreis Hildesheim) haben Einbrecher Dönerspieße bei einem Einbruch in einen Imbiss benutzt. Die Täter hatten sich zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag Zutritt zu einem angrenzenden Wohnhaus verschafft, berichtete die Polizei. Von dort gelangten die Unbekannten in den Kühlraum des Imbisses. Dort fanden sie demnach mehrere Dönerspieße, mit denen sie die Verbindungstür zum Innenraum aufhebelten. Die Einbrecher flohen schließlich mit einer unbekannten Summe Bargeld, das sie aus der Kasse erbeutet hatten. Mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich unter der Telefonnummer (05181) 80 73 0 melden.

