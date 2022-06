Stand: 19.06.2022 09:19 Uhr Döhren: 16-Jähriger sticht zu - 25-Jähriger schwer verletzt

Ein 25 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung mit einem Jugendlichen in Hannover schwer verletzt worden. Der Notarzt konnte Lebensgefahr nicht ausschließen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der 25-Jährige war am Samstagabend im Stadtteil Döhren aus ungeklärter Ursache in einen Streit geraten. Im weiteren Verlauf soll der 16-Jährige den Angaben nach ein Messer gezückt und seinen Gegenüber angegriffen haben. Sein Kontrahent erlitt dabei Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und sackte zusammen. Polizisten kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Schwerverletzten. Der Tatverdächtige flüchtete nach dem Angriff. Fahnder fassten den Flüchtigen ein paar Straßen weiter. Er wurde zur Dienststelle gebracht und verhört. Die Tat ereignete sich nach Angaben des Sprechers in Höhe einer Stadtbahnhaltestelle - die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

