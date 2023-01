Stand: 05.01.2023 22:11 Uhr Doch keine Beugehaft für Ex-Politiker aus Hannover

Nachdem dem früheren Kommunalpolitiker Uwe Bretthauer aus Hannover Beugehaft angedroht worden war, rudert die Stadt nun offenbar zurück. Wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung am Donnerstagabend berichtet, sei der für Montag angesetzte Hafttermin hinfällig. Die Stadt bestehe allerdings weiterhin auf die Zahlung der Gebühr. Bretthauer weigert sich, das Geld für einen Krankentransport zu zahlen. Er war im September 2021 während einer Bundestagswahlkampfveranstaltung der FDP in der Innenstadt von Hannover niedergeschlagen worden. Im Anschluss brachte ein Rettungswagen den Verletzten in ein Krankenhaus. Der 74-jährige ehemalige FDP-Bezirksratsherr will nun, dass die Stadt Hannover für den Einsatz in Höhe von 317 Euro aufkommt. Die Stadt verweist auf bestehende rechtliche Kostenregelungen. Bretthauer ist privat versichert und muss wegen einer vereinbarten Selbstbeteiligung mit seiner Kasse den Einsatz selbst zahlen.

