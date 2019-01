Stand: 29.01.2019 16:52 Uhr

Ditib-Imame dürfen nicht Gefängnis-Seelsorger sein

In Niedersachsen dürfen künftig keine hauptamtlichen Imame des Islamverbands Ditib mehr als Seelsorger in Gefängnissen arbeiten. Justizministerin Barbara Havliza (CDU) hat die entsprechende Vereinbarung mit dem türkischen Moscheeverband gekündigt, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte. Ditib gelinge es nicht, "sich von fremden staatlichen Einflüssen zu lösen und zu einer unabhängigen, in Deutschland verorteten Religionsgemeinschaft zu entwickeln", erklärte Havliza. Deshalb könnten aus der Türkei entsandte und von der dortigen Religionsbehörde bezahlte Imame nicht länger in niedersächsischen Gefängnissen tätig sein.

Andere Gefängnis-Imame nicht betroffen

"In so einem sensiblen Bereich wie dem Justizvollzug ist es wichtig, ein ungetrübtes Vertrauen darin zu haben, dass die Seelsorgerinnen und Seelsorger unabhängig vom Einfluss dritter Staaten sind", sagte Havliza. Dies gelte insbesondere dann, wenn sie direkten Kontakt zu Inhaftierten haben. Die Entscheidung richte sich nicht gegen die unabhängig von der Ditib arbeitenden Gefängnis-Seelsorger, also auch nicht gegen die des muslimischen Landesverbandes Schura. Betroffen sind somit drei der 19 muslimischen Gefängnis-Seelsorger im Land. Trotzdem gebe es für alle muslimischen Seelsorger fortan über die geltende Sicherheitsüberprüfung hinaus eine Abfrage beim Verfassungsschutz, kündigte das Ministerium an.

Grüne: Unklarer Kurs der Regierung

Wofür steht DITIB? DITIB ist eine Abkürzung für "Diyanet İşleri Türk İslam Birliği", auf Deutsch: "Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion". Der größte islamische Dachverband bundesweit hat seinen Sitz in Köln und umfasst rund 900 Moscheegemeinden. Das Ziel von DITIB ist es nach eigenen Angaben, Muslimen einen Ort zur Ausübung ihres Glaubens zu geben und einen Beitrag zur Integration zu leisten. Neben Gemeindezentren organisiert der Verein Bildungs-, Sport- und Kulturangebote.



Doch immer wieder wird kritisiert, dass die DITIB der türkischen Religionsbehörde unterstehe und eine zu große Nähe zum türkischen Staat und der regierenden AKP von Präsident Erdogan habe. Seit dem Putschversuch in der Türkei und der Spitzel-Affäre, bei der es um das Ausspähen von Erdogan-Gegnern in Deutschland geht, gerät die DITIB immer mehr in die Kritik.

Bereits im November war der Ditib-Landesvorstand zurückgetreten - aus Protest gegen massive und inakzeptable Einflussversuche aus der Türkei. Infolgedessen und nach bundesweiter Kritik an der Nähe des Verbands zur Türkei hatte Niedersachsen seine Zusammenarbeit mit Ditib Ende November auf den Prüfstand gestellt. In den anderen Bereichen abseits der Gefängnis-Seelsorge will die Regierung die Kooperation allerdings fortsetzen. Zum neuen Kurs der Staatskanzlei gibt es gemischte Reaktionen aus der Landespolitik: "Die Linie der Landesregierung gegenüber der Ditib bleibt weiterhin unklar", sagte der Grünen-Abgeordnete Belit Onay - auch weil einige Ministerien weiter mit dem Islamverband zusammen arbeiteten. Der CDU-Abgeordnete Christian Calderone begrüßte indes die Entscheidung Havlizas: Türkische Staatsbeamte dürften nicht in niedersächsischen Gefängnissen arbeiten.

Neuer Ismalverband gegründet

Parallel zur Neujustierung des Verhältnisses zu Ditib kam es am Samstag zur Gründung eines neuen, dritten Islamverbandes in Niedersachsen. Der liberale Verband will sich unabhängig von einem türkischen Einfluss aufstellen. Ihm gehören zunächst elf Gemeinden an. Die Ditib vertritt 84 und die Schura 88 Moscheegemeinden.

