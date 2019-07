Stand: 02.07.2019 14:16 Uhr

Dinopark Münchehagen zeigt neue Raubsaurier-Funde

Im Dinopark Münchehagen (Landkreis Nienburg) sind bis Ende September fünf spektakuläre Raubsaurier-Funde aus Deutschland, Portugal und England zu sehen. Präsentiert wird in der der Ausstellung mit dem Titel "The Big 5" unter anderem ein Modell des Wiehenvenator albati, dessen Knochen 1998 im Wiehengebirge in der Nähe von Minden (Nordrhein-Westfalen) entdeckt worden waren. Die Länge dieses Exemplars, das auch als "Monster von Minden bezeichnet wird, schätzen Wissenschaftler auf sieben bis acht Meter.

Außergewöhnlich vollständiger Fund

"Es ist einer der vollständigsten Dinosaurierfunde in Deutschland", sagte der wissenschaftliche Leiter des Dinosaurier-Parks, Nils Knötschke. Neben Nachbildungen sind auch Original-Fossilien zu sehen - so zum Beispiel vom krokodilähnlichen Baryonyk walkeri von der britischen Isle of Wight. Weitere Stationen der Schau sind Münster und Lourinhã in Portugal.

Hunderte versteinerte Spuren und Rekonstruktionen

Im Dinopark Münchehagen befinden sich 300 versteinerte Saurierspuren. Auf einem Rundweg können sich die Besucher zudem rund 230 Rekonstruktionen der Urzeittiere anschauen und Einblick in eine Restaurationswerkstatt nehmen. Erst im vergangenen Jahr waren in der Nähe des Parks in Rehburg-Loccum neue Spuren eines Raubsauriers entdeckt worden.

