Digitalisierung: Land schafft weitere Professuren

An den niedersächsischen Universitäten und Hochschulen steigt die Zahl der Digitalisierungsprofessuren um zehn weitere Stellen auf 50. Fünf weitere Professuren würden an der Leibniz Universität Hannover, drei an der Technischen Universität Braunschweig und zwei weitere an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) eingerichtet, sagte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) am Mittwoch in Hannover.

Landesweit gibt es bereits 40 Stellen

Bereits im November vergangenen Jahres waren 40 Digitalisierungsprofessuren an acht Hochschulen vergeben worden. So erhielten die Technische Universität Clausthal, die Universitäten Göttingen, Oldenburg und Osnabrück sowie die Hochschulen Braunschweig/Wolfenbüttel, Hildesheim/Holzminden/Göttingen (HAWK) sowie Osnabrück und Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth entsprechende Stellen.

Millionenzuschüsse für Mitarbeiter und Infrastruktur

Der Wissenschaftsminister verspricht sich von den Professuren eine starke Dynamik in Form neuer Studienangebot. Begleitet wird die Einrichtung der Professuren mit Millionen-Zuschüssen für weitere Stellen von wissenschaftlichen Mitarbeitern sowie für die Infrastruktur. Neben einer jährlichen Unterstützung von 8,76 Millionen Euro werden einmalig 42 Millionen Euro für die Digitalisierungsprofessuren bereitgestellt.

