Stand: 17.11.2021 19:30 Uhr Dieselgate-Ermittlungen: Conti-Finanzchef Schäfer muss gehen

Continental trennt sich von seinem langjährigen Finanzchef Wolfgang Schäfer. Hintergrund sind die anhaltenden Ermittlungen zum Diesel-Abgasskandal. Der Aufsichtsrat habe in einer Sondersitzung zugestimmt, dass der 62-Jährige das Vorstandsmandat bei dem Autozulieferer mit sofortiger Wirkung niederlege, hieß es am Mittwochabend aus dem Dax-Konzern in Hannover. Schäfer saß seit 2010 in der Führungsetage. Er war dort zuletzt unter anderem auch für Controlling und die Einhaltung rechtlicher Standards zuständig. Staatsanwälte haben bei der weiteren Aufarbeitung des Abgasskandals, der 2015 zuerst bei VW aufgeflogen war, bereits länger auch Conti-Ingenieure im Blick. Parallel dazu schob der Zulieferer eine eigene interne Untersuchung an. Deren Ergebnisse sollen nun der Hauptgrund dafür sein, dass Schäfer gehen muss: Im Rahmen der Prüfung einer möglichen Mitverantwortung seien "Defizite bei der andauernden Aufklärung" der Diesel-Affäre zutage getreten, teilte Continental mit. Sein Vertrag wäre eigentlich noch bis Ende 2024 gelaufen. Kommissarisch soll nun Vorstandschef Nikolai Setzer die Ressorts von Schäfer übernehmen, die Aufgaben auf der Ebene darunter führt vorerst die Managerin Katja Dürrfeld fort. Über die dauerhafte Nachfolge Schäfers müsse noch entschieden werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.11.2021 | 06:30 Uhr