Dieselgate: Ermittler haben Ex-Conti-Chef Degenhart im Fokus Stand: 18.11.2021 13:01 Uhr Die anhaltenden Ermittlungen gegen Continental ziehen weitere Kreise. Am Mittwoch war Finanzchef Wolfgang Schäfer über die Diesel-Affäre gestürzt und vom Aufsichtsrat abberufen worden.

Neben Schäfer stehen nun auch Ex-Vorstand Elmar Degenhart sowie ein weiterer Ex-Manager im Fokus der Staatsanwaltschaft Hannover, wie ein Behördensprecher am Donnerstag mitteilte. Die Vorwürfe lauteten auf Beihilfe zu Betrug und Untreue sowie auf vorsätzliche Verletzung der Aufsichtspflicht. Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass zudem Ermittlungen gegen zwei Mitarbeiter unterhalb der Vorstandsebene liefen.

Fahnder stellen Unterlagen bei Conti-Anwalt sicher

Am Mittwoch hätten Ermittler in einer von Conti beauftragten Rechtsanwaltskanzlei Daten und Unterlagen sichergestellt. Nicht die erst Durchsuchung im Rahmen der Diesel-Affäre bei Volkswagen. Fahnder mehrfach Büros an Standorten von Conti durchsucht, unter anderem die Compliance-Abteilung in Frankfurt und Privatwohnungen. "Im Rahmen der Auswertung der bisher beschlagnahmten Unterlagen stoßen wir immer wieder auf Hinweise und neue Erkenntnisse", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Diese Erkenntnisse hätten zu der jüngsten Razzia geführt.

Conti hat Software für VW-Dieselmotor entwickelt

Continental hat eine Software entwickelt, die in VW-Dieselmotoren verbaut ist. Die Ermittler glauben, dass Conti-Mitarbeiter in den Jahren 2006 bis 2015 an Abgasmanipulationen von Volkswagen beteiligt waren. Das Unternehmen widersprach und gab an, die Software zur Motorensteuerung nach Kundenbedürfnissen programmiert zu haben. An der Manipulation sei Conti nicht beteiligt gewesen.

Der am Mittwoch entlassene Finanzchef Schäfer, 62 Jahre alt, saß seit 2010 in der Führungsetage. Er war dort zuletzt unter anderem auch für Controlling und die Einhaltung rechtlicher Standards zuständig. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen rund um den Diesel-Skandal hatte der Automobilzulieferer aus Hannover eine eigene interne Untersuchung durchgeführt. Deren Ergebnisse sollen nun der Hauptgrund dafür sein, dass Schäfer gefeuert wurde. Im Rahmen der Prüfung einer möglichen Mitverantwortung seien "Defizite bei der andauernden Aufklärung" der Diesel-Affäre zutage getreten, teilte Continental mit.

Schäfers Vertrag war im Jahr 2019 bis Ende 2024 verlängert worden. Kommissarisch soll nun Vorstandschef Nikolai Setzer die Ressorts von Schäfer übernehmen, die Aufgaben auf der Ebene darunter führt vorerst die Managerin Katja Dürrfeld fort. Über die dauerhafte Nachfolge Schäfers müsse noch entschieden werden.

Aktie fällt um vier Prozent auf 106,38 Euro

Die aktuellen Entwicklungen in dem hannoverschen Unternehmen machte sich am Donnerstag weltweit bemerkbar. Anleger straften den Konzern an der Börse ab. Continental war mit einem Minus von vier Prozent auf 106,38 Euro größter Verlierer.

