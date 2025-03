Stand: 03.03.2025 14:30 Uhr Diepholzer Kreisbahn übernimmt Zugstrecke Rinteln-Stadthagen

Die Bahnstrecke zwischen Rinteln und Stadthagen im Landkreis Schaumburg hat seit dem 1. März einen neuen Betreiber. Die Diepholzer Kreisbahn hat die Strecke vom Landkreis gepachtet, nachdem die Bückebergbahn GmbH den Vertrag im vergangenen Jahr gekündigt hatte. Grund war, dass sie mit der Sanierung der Strecke überfordert war. Der neue Betreiber will zunächst den Abschnitt zwischen dem Bahnhof Stadthagen und dem Asphaltwerk am Georgschacht sanieren. Dort gebe es teilweise noch Holzschwellen, weshalb die Waggons nur halbvoll beladen werden dürften, sagte Kreisbahn-Geschäftsführer Robert Nahrstedt. Das Gleisbett müsse auf zwei Kilometern erneuert werden, das koste bis zu 750.000 Euro pro Kilometer. Demnächst werden dann auch die Brücken bei Obernkirchen und Buchholz begutachtet. Danach wird laut Nahrstedt entschieden, ob die Strecke so ertüchtigt werden kann, dass Vereine dort wieder die Dampfeisenbahn und den Schienenbus fahren lassen können.

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr