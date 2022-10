Stand: 14.10.2022 14:25 Uhr Diebstahlserie von Sattelaufliegern offenbar aufgeklärt

Die Polizei hat womöglich eine Serie von Sattelauflieger-Diebstählen in der Region Hannover aufgeklärt. Von Ende September bis Anfang Oktober waren in Barsinghausen drei Sattelauflieger gestohlen worden. Die drei Fahrzeuge waren zunächst wie vom Erdboden verschluckt. Doch nun konnten Fahnder die drei Auflieger finden - sie wurden in einer Lagerhalle im Norden von Polen entdeckt. Die polnische Polizei sicherten die Fahrzeuge, ein 35 Jahre alter Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Polizei Hannover bittet darüber hinaus weiter um Zeugenhinweise. Diese werden unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 entgegengenommen.

