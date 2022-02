Stand: 21.02.2022 10:41 Uhr Diebe stehlen wertvolle Zuchthühner in Bergen

Diebe haben am Wochenende gleich zweimal wertvolle Zuchthühner aus einem Stall in Bergen (Landkreis Celle) gestohlen. In in der Nacht zu Sonnabend verschwanden zwei Hähne und zwölf Hennen aus dem Stall. In der Nacht zu Sonntag wurden ein weiterer Hahn und fünf Hennen gestohlen. Laut der Polizei Celle entstand durch die Diebstähle ein Schaden von etwa 1000 Euro.

