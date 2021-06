Stand: 06.06.2021 19:06 Uhr Diebe stehlen XXL-Bratwurst-Figur und fahren im Taxi davon

Von einem Imbissstand am Steinhuder Meer (Region Hannover) haben Diebe am Sonnabend eine rund zwei Meter große Bratwurst-Figur entwendet. Mit ihrer rund 30 Kilogramm schweren Beute stiegen die beiden jungen Männer anschließend in ein Taxi und fuhren davon, teilte die Polizei Wunstorf mit. Noch am selben Abend konnten die beiden ermittelt werden - das Taxiunternehmen half dabei. Nach einer Befragung der Verdächtigen war auch die Bratwurst wieder da und wurde an den Besitzer übergeben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.06.2021 | 06:30 Uhr