Stand: 19.09.2023 10:19 Uhr Diebe stehlen Fußballtor-Netze auf Sportplatz in Bad Salzdetfurth

Von einem Sportplatz in Bad Salzdetfurth im Landkreis Hildesheim haben Diebe die Netze der Fußballtore abgetrennt und entwendet. Nach Angaben der Polizei muss der Diebstahl am Sonntag oder Montag passiert sein. Betroffen ist der Sportplatz an der Listringer Straße im Bad Salzdetfurther Ortsteil Heinde. Rückstände an den Toren lassen den Ermittlern zufolge darauf schließen, dass die Täter die Netze mit einem Messer oder anderem Schneidewerkzeug von den Torrahmen abgetrennt haben. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth unter Telefon (05063) 90 10 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.09.2023 | 08:30 Uhr