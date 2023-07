Stand: 03.07.2023 17:19 Uhr Diebe stehlen 50 wertvolle Gitarren und entkommen unerkannt

Ein außergewöhnlicher Diebstahl in Hannover beschäftigt die Polizei: In der vergangenen Woche sind Unbekannte in ein Musikgeschäft im Stadtteil Vahrenheide eingebrochen und haben 50 wertvolle Gitarren gestohlen. Trotz der auffälligen Beute entkamen sie unerkannt. Den Betreibenden des Geschäfts zufolge sind die Gitarren mindestens 100.000 Euro wert. Laut Polizei kann der Wert derzeit nicht exakt ermittelt werden, weil noch Zertifikate für die Instrumente fehlen. Die Täter hatten es offenbar explizit auf eine Gitarren-Marke abgesehen: Nach Angaben des Musikgeschäfts wurden ausschließlich Fender-Gitarren entwendet. Die Polizei prüft außerdem einen Zusammenhang mit Sachbeschädigungen, die es zur gleichen Zeit in der Nachbarschaft gegeben hat. Die zuständige Polizeidienststelle in Lahe bittet Zeugen darum, sich zu melden.

