Stand: 04.04.2023 10:32 Uhr Diebe entwenden in Alfeld Lkw-Anhänger mit Ladung

Bislang unbekannte Diebe haben am Wochenende in Alfeld (Landkreis Hildesheim) einen Sattelauflieger gestohlen. Der Anhänger soll mit Waren für einen Lebensmittel-Discounter beladen gewesen sein, teilte die Polizei mit. Zum Schaden würden noch keine genauen Informationen vorliegen. Der gestohlene Anhänger sei grau, habe ein Planenverdeck und Kennzeichen aus Hannover, so die Polizei. Wer Hinweise hat, soll sich bei der Polizei Alfeld unter Telefon (05181) 91 160 oder bei der Polizei Hildesheim unter Telefon (05121) 939 115 melden.

