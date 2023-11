Stand: 03.11.2023 15:05 Uhr Diebe brechen ins Roemer- und Pelizaeus-Museum ein

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach einem Einbruch ins Roemer- und Pelizaeus Museum in Hildesheim. Den Angaben zufolge stahlen der oder die Täter zwei antike Kerzenleuchter und ein Gefäß, einen so genannten Schultertopf. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Diebe Zugang über ein Fenster im ersten Obergeschoss auf der Rückseite des Museumsgebäudes verschafften. Die Tat soll sich zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ereignet haben. Bei der ersten Aufnahme des Falls am Montag war man zunächst nur von einem versuchten Diebstahl ausgegangen, da laut Museum keine Gegenstände entwendet wurden. Erst am Donnerstag wurde der Verlust bemerkt - weshalb die Polizei dann noch einmal für eine intensive Spurensuche am Tatort war. Wie hoch der Schaden für das Museum ist, ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden.

