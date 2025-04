Dieb auf Samtpfoten: Katze klaut zahlreiche Gartenhandschuhe Stand: 14.04.2025 15:52 Uhr Seit September 2024 hat Kater "Knödel" in Wietze 62 Gartenhandschuhe gestohlen. Seinen Besitzern hinterlässt er die "Beute" auf der Terrasse - zuerst dachten sie, der Wind habe sie dorthin geweht.

von Kristin Häfermeier

Los ging "Knödels" Vorliebe für Gartenhandschuhe, nachdem er nach einem Beinbruch endlich wieder ins Freie durfte. Da landete der erste Handschuh auf der Terrasse. "Zuerst dachten wir, der Wind hätte die dorthin geweht, aber dann haben wir ihn erwischt", erzählt Besitzerin Jessica McGregor aus Wietze im Landkreis Celle. "Knödel" lege bei den Gartenhandschuhen Wert auf unterschiedliche Farben und er klaue auch vorzugsweise im Paar. Ab und an finde sich unter der "Beute" des diebischen Katers auch mal eine Wollmütze, ein Stöckchen oder ein Luftballon - zu 90 Prozent bestehe diese aber aus Gartenhandschuhen, erzählen seine Besitzer.

Katze als Kleptomane geoutet - "keiner ist ihm böse"

Anfangs haben die McGregors noch versucht über den GPS-Tracker an "Knödels" Halsband die Besitzer der Gartenhandschuhe zu finden. Doch irgendwann seien es zu viele geworden. Da haben sie eine Box mit Handschuhen vor der dem Gartenzaun aufgestellt, zusammen mit einem Brief von Knödel an die Nachbarn. In dem "outen" sie ihren Kater als "Pazifist" und "Kleptomanen". "Wir sind so mit völlig neuen Nachbarn in Kontakt gekommen. Alle haben geklingelt und mit uns gelacht. Es ist ihm keiner böse", sagt Jessica McGregor. Übrigens: Kater "Knödel" hat auch einen Bruder namens "Whisky": Der fängt allerdings nur Mäuse.

