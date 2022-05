Stand: 03.05.2022 07:19 Uhr Letzten Geflüchtete aus der Ukraine verlassen Messegelände

Die letzten Ukraine-Geflüchteten haben die Notunterkünfte auf dem Messegelände in Hannover verlassen. Die Menschen seien inzwischen alle auf längerfristige Unterkünfte verteilt worden, sagt die Stadt: in Hotels, einer ehemaligen Unfallklinik und in Wohnungen. Allerdings soll auf dem Messegelände eine Reservekapazität vorgehalten werden, sagt der Erste Stadtrat, Axel von der Ohe (SPD). Man müsse weiter damit rechnen, dass Menschen aus Kriegsgebieten nach Hannover flüchteten.

Jederzeit zum Nachhören 7 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.05.2022 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge