Gewalt im Nahen Osten: Der Friedensappell von Hannover Stand: 20.05.2021 06:30 Uhr Die Gewalt in Nahost sorgt auch für Konflikte in Niedersachsen. Michael Fürst und Yazid Shammout fordern ein Ende von Antisemitismus und Islamhass: Unser Thema ab 19 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen.

Tausende Raketen fliegen seit Wochen auf Israel. Die israelische Armee fliegt Tag für Tag Angriffe auf die Palästinensergebiete. Auf beiden Seiten sterben Menschen. Im Nahen Osten dreht sich die Spirale der Gewalt unaufhörlich. Und die Auswirkungen sind auch bei uns in Niedersachsen zu spüren. Unter anderem in Hannover gingen am vergangenen Wochenende Hunderte Gegner und Unterstützer der israelischen Politik auf die Straße.

Weitere Informationen Unser Thema: Die Gewalt im Nahen Osten und der Friedensappell von Hannover Hörfunkchef Ludger Vielemeier spricht mit Yazid Shammout, Vorsitzender der palästinensischen Gemeinde in Hannover und Michael Fürst, Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen darüber, wie der Nahost-Konflikt in Niedersachsen gesehen wird. mehr

Fürst und Shammout: Gegenseitiger Respekt - unterschiedliche Meinungen

Der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen, Michael Fürst, und Yazid Shammout, der Vorsitzende der palästinensischen Gemeinde in Hannover, verurteilen auf NDR 1 Niedersachsen antisemitische Hetze. Auch die anhaltende Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern müsse ein schnelles Ende finden, fordern Fürst und Shammout. Sie betonen den Respekt, den sie füreinander empfinden. Trotzdem haben sie unterschiedliche Meinungen darüber, wer die Hauptverantwortung für den Konflikt im Nahen Osten trägt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Unser Thema | 20.05.2021 | 19:00 Uhr